Bruges condamne le comportement des supporters qui ont fait le salut de Kühnen à Sclessin

Plusieurs photos publiées sur les réseaux sociaux montrent des supporters brugeois effectuer ce salut, qui consiste à lever trois doigts en l'air, après une action antiraciste menée avant le coup d'envoi de cette rencontre remportée 1-0 par le Standard.

Dimanche soir, le club brugeois a publié un communiqué dans lequel il condamne le comportement de ses supporters. "Nous avons reçu ce soir une photo, transmise par différents canaux, d'un comportement particulièrement inapproprié de la part de la tribune visiteurs", indique le club champion de Belgique. Le club souligne qu'il prend cette affaire très au sérieux et qu'il va mener une enquête plus approfondie. Nous communiquerons plus en détail dès que nous aurons plus d'informations".

Les supporters brugeois avaient déjà fait ce salut lors de la Supercoupe contre l'Union Saint-Gilloise.