Budapest et Milan veulent accueillir les finales en 2026 ou 2027

Les villes de Budapest et Milan sont intéressées par l'organisation de la finale de la Ligue des Champions de football en 2026 ou 2027. Les rencontres se joueraient à la Puskás Aréna, qui a accueilli cette année la finale de l'Europa League, et au stade de San Siro, où évoluent l'AC Milan et l'Inter, a annoncé l'UEFA mardi. Le dépôt des candidatures officielles doit être réalisé pour le 21 février 2024.

Wembley accueillera la finale 2024 (1er juin) et l'Arena de Munich celle de 2025 (31 mai).

Quatre pays ont marqué leur intérêt pour l'organisation de la finale de l'Europa League: l'Allemagne et Düsseldorf, Francfort, Gelsenkirchen, Leipzig ou Stuttgart (une seule ville hôte et un seul stade, à confirmer), la Roumanie et Bucarest (National Arena), l'Écosse et Glasgow (Hampden Park), ainsi que la Turquie et Istanbul (Stade de Besiktas, Fenerbahçe ou Galatasaray; un seul stade, à confirmer).