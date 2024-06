"Ca fait mal", reconnait le coach croate sur le fil

"Ca fait mal", a reconnu lundi Zlatko Dalic, le coach de l'équipe de Croatie, qui n'a plus qu'un mince espoir de qualification pour les 8e de finale de l'Euro-2024 après le match nul 1-1 concédé à la dernière seconde contre l'Italie.

"Ca fait mal et ça va encore faire mal dans les jours qui viennent. Ca n'est pas facile. Mais parfois ce n'est pas votre jour. C'est le foot. On a tenu notre plan de jeu pendant 98 minutes mais malheureusement tout s'est effondré", a-t-il ensuite expliqué.

"Je veux féliciter mon équipe pour son courage et son coeur, pour tous ses efforts. Les joueurs ont été formidables. Merci aussi aux supporters, qui ont montré ce que c'est que soutenir son pays. On est très fiers d'eux", a d'abord déclaré Dalic.

"Je ne sais pas s'il y avait vraiment huit minutes de temps additionnel. Mais on est un petit pays, l'UEFA et la Fifa ne s'occupent pas beaucoup de nous. On doit se défendre nous-mêmes. Mais huit minutes, c'est un non-sens. Rien ne justifie ça. La Croatie doit être respectée", a également regretté Dalic.

"Mais le foot est comme ça, la vie continue", a-t-il conclu.