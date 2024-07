"C'est le match de ma vie" clame le héros portugais Diogo Costa

Le gardien de but du Portugal, Diogo Costa, a déclaré avoir fait le meilleur match de sa vie contre la Slovénie, lundi, en arrêtant trois tirs au but pour permettre à son équipe de rejoindre la France en quarts de finale de l'Euro-2024.

Le gardien de 24 ans a également réalisé un arrêt crucial en un contre un avec son pied dans la deuxième période de la prolongation lorsque le Slovène Benjamin Sesko s'est jeté sur son but à la suite d'une erreur défensive.

Après un match nul et vierge pendant 120 minutes lors de la rencontre des huitièmes de finale à Francfort, le gardien de Porto a repoussé trois penalties slovènes pour permettre à son équipe de s'imposer 3-0 lors de la séance de tirs au but.

"Je pense que c'est probablement le meilleur match de ma vie, peut-être le match dans lequel j'ai été le plus utile", a déclaré Costa à la presse. "Les joueurs changent d'avis et modifient leur façon de tirer. Je devais suivre mon instinct, c'est ce que j'ai ressenti. Je suis très, très heureux d'avoir pu aider l'équipe".

Costa s'est réjoui que Ronaldo se soit ressaisi et ait marqué après son penalty raté à la 105e minute, qui avait fait fondre en larmes la superstar.

"Nous avons tous senti qu'il fallait continuer à croire - moi et Cristiano, tout le monde fait des erreurs, mais la chose la plus importante est comment nous réagissons après ces erreurs", a ajouté Costa. "Nous devons croire en nous-mêmes et c'est ce que nous avons fait."