Chants racistes contre Lukaku: la fermeture d'une tribune de la Juventus suspendue

La fermeture de la "Tribune Sud" de la Juventus, décidée à la suite des chants et cris racistes dont Romelu Lukaku a été la cible, a été suspendue par la Cour d'appel de la Fédération italienne de football (FIGC) le temps que l'appel soit traité par une autre chambre. La FIGC l'a annoncé vendredi.

Lors du match de Coupe d'Italie entre la Juventus et l'Inter (1-1), le 4 avril, Lukaku avait égalisé pendant le temps additionnel sur penalty mais avait été exclu dans la foulée, pour un second avertissement, après avoir célébré son but face à la tribune des supporters de la Juve le doigt sur la bouche, l'arbitre Davide Massa estimant qu'il s'agissait d'une provocation. Le Diable Rouge a été suspendu une rencontre pour ce rouge.

Selon le Parquet fédéral de la Fédération italienne, des "chants et cris vulgaires et insultants de discrimination à l'encontre du joueur de l'Inter Romelu Lukaku" avaient été lancés à deux reprises. Le Juge sportif avait dès lors décidé de fermer pour une rencontre la tribune d'où sont partis les chants. Cette fermeture devait se produire le 23 avril contre Naples. La Juventus avait interjeté appel. La Cour d'appel de la FIGC a décidé de renvoyer le recours à une autre chambre et de suspendre la sanction en attendant.