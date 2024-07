Daniel Maldini définitivement transféré de Milan à Monza

Le milieu de terrain italien Daniel Maldini a définitivement été transféré du Milan AC à Monza, a annoncé ce dernier club mercredi sur X. Le fils de Paolo et petit-fils de Cesare était déjà prêté en fin de saison dernière à Monza et y est désormais lié jusqu'en 2026.

Maldini, 22 ans, a été formé chez les Rossoneri et y a fait ses débuts professionnels en février 2020. Il a poursuivi sa formation lors d'un prêt à La Spezia lors de la saison 2022/2023. La saison dernière, il a d'abord été prêté à Empoli (7 matchs de Serie A) puis a connu un second prêt à Monza, où il a joué 11 matchs de championnat, marqué quatre buts et donné un assist. Le club lombard avait alors terminé à la 12e place du championnat, avec 45 points.