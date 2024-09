Danilo quitte le PSG et signe avec Al-Ittihad

Né à Bissau en Guinée-Bissau, Danilo Pereira (bientôt 32 ans, 74 sélections, 2 buts) a fait l'essentiel de sa carrière au FC Porto avec lequel il a remporté le championnat du Portugal à deux reprises (2018 et 2020), la Supercoupe du Portugal (2018) et la Coupe de la Ligue (2020).

Arrivé en prêt au Paris Saint-Germain à l'automne 2020 et transféré définitivement au printemps 2021, Danilo Pereira a remporté trois titres de champion de France (2022, 2023 et 2024), deux Coupes de France (2021 et 2024) et trois Trophées des champions (2021, 2023 et 2024).

En quatre saisons sous les couleurs parisiennes, il a participé à 157 rencontres et réussi 10 buts et 3 passes décisives.

Danilo a signé pour deux ans avec le club où évoluent déjà Karim Benzema, N'Golo Kanté et Moussa Diaby et où Laurent Blanc a pris ses fonctions d'entraîneur mi-juillet.

Al-Ittihad a également recruté l'attaquant de 26 ans de l'Ajax Steven Bergwijn (35 caps avec les Pays-Bas) juste avant la fermeture du marché des transferts pour une somme de 21 millions d'euros.