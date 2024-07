Didier Deschamps et la France ne sont "pas tombés dans le piège" contre la Belgique

Une frappe de Randal Kolo Muani déviée dans ses propres filets par Jan Vertonghen aura fait pencher la balance en faveur des Bleus. "Est-ce que l'adversaire avait peur de nous? Je ne peux pas répondre à leur place. Mais il est clair que nous jouons contre des équipes qui ont normalement une meilleure possession du ballon. C'était déjà le cas contre les Pays-Bas", a analysé Deschamps.

La Belgique avait changé son schéma face aux Bleus avec un système en 4-4-2 et Loïs Openda aux côtés de Romelu Lukaku. "Sur papier, c'était une composition assez offensive mais la Belgique a joué bas. Nous avons eu plus d'occasions et été intelligents et attentifs à ne pas leur laisser trop d'espaces derrière. Je trouve que la Belgique avait un bon plan de jeu avec quatre joueurs offensifs en possession. Ils ont suivi nos ailiers partout. Mais nous ne sommes pas tombés dans le piège et avons fait ce qu'il fallait pour atteindre les quarts de finale."