Eden Hazard "ne regrette rien" de son aventure chez les Diables Rouges

"Cela m'a fait plaisir", a entamé Eden Hazard. "C'est beaucoup d'émotion. Cela prouve que j'ai fait pas mal de bonnes choses. Ce n'était que du bonheur, il manquait juste les trois points." Il avait d'ailleurs des fourmis dans les jambes. "Je n'aime pas regarder les matches. Quand on a vécu une carrière de joueur, on a envie d'aider."

Après 126 matches, 33 buts et 36 passes décisives en équipe nationale, le virevoltant ailier a jeté un regard en arrière, notamment sur une sortie quelque peu manquée, avec une poignée de minutes en fin de rencontre face à la Croatie, lors du troisième et dernier match de la Coupe du monde 2022 (0-0). "C'est dommage. J'aurais bien voulu jouer un peu plus. Mais ce sont les choix du coach", a-t-il regretté.

Mais le numéro 10 a fait preuve de lucidité et de maturité. "Dans le football, des gens poussent pour prendre la place de ceux qui sont devant. Il faut respecter cela." Malgré tout, Eden Hazard "ne regrette rien" de ce qu'il a vécu avec les Diables Rouges.