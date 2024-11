Israël-Belgique EN DIRECT: découvrez le onze très expérimental des Diables Rouges

Voici donc le onze des Diables Rouges, avec une pluie de changements et des adaptations après les nombreux forfaits actés depuis la défaite contre l'Italie. Al-Dakhil est titulaire dans l'axe de la défense, alors que Debast passe à droite. Engels est rejoint par Mangala, qui remplace Onena. Trossard et Lukebakio accompagneront Openda pour tenter de faire la différence devant.

The last line-up of the year. #SelectedByPwC #ISRBEL pic.twitter.com/ZWPwNJ1bGJ