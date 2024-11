Domenico Tedesco balaie les suspicions autour des nombreux forfaits: "Ils sont tous blessés"

Les Diables Rouges n'auront pas le droit à l'erreur face à Israël lors de la dernière rencontre du groupe A2 de la Ligue des Nations dimanche (dès 20H sur RTL club et RTL play) à Budapest. Une défaite par plus de deux buts d'écart condamnerait la Belgique à la relégation en Ligue B. Malgré l'enchaînement des mauvais résultats, Domenico Tedesco reste "positif".

"C'est toujours mieux d'être aimé et de ne pas être critiqué par les autres mais je dois faire avec", a lancé le sélectionneur des Diables en conférence de presse samedi. "C'est difficile, mais c'est un défi que je veux relever. C'est ainsi que j'ai grandi, c'est ainsi que j'ai été éduqué. Je ne dois pas fuir les situations compliquées, et je n'en ai pas envie. Je suis toujours fier d'être le sélectionneur des Diables Rouges. Cela n'a absolument pas changé. Peu importe ce qui se dit, je continue. Avec ce groupe fantastique de joueurs et ce staff exceptionnel."