Israël-Belgique: Tedesco sur le fil, les Diables Rouges doivent éviter la relégation

Après 4 matchs sans victoire, les Diables Rouges doivent relever la tête ce dimanche face à Israël. L'enjeu? Assurer la troisième place du groupe, derrière l'Italie et la France, pour disputer les barrages au printemps et ne pas être relégué en Ligue B.

Pour ce faire, la Belgique ne pourra pas s'incliner par plus de deux buts d'écart, ce dimanche, en Hongrie face à une équipe qui a tenu la France en échec (0-0) ce jeudi au Stade de France. Au match aller, les Diables Rouges s'étaient imposés (3-1), grâce à un doublé de Kevin De Bruyne et d'une réalisation de Youri Tielemans.

Deux joueurs dont Domenico Tedesco devra se passer ce dimanche, parmi tant d'autres. Sur les onze titulaires du match aller, seuls cinq seront disponibles. Lukaku, Doku, Onana, De Ketelaere, De Cuyper, Theate,... la liste des absents est longue et Domenico Tedesco devra bricoler pour composer son onze de base.

Après cette campagne compliquée, la pression s'accentue aussi sur Domenico Tedesco. Un revers ce soir serait-il synonyme d'un licenciement? Seule la Fédération peut répondre à cette question, mais les finances de cette dernière pourraient jouer en faveur de l'Italo-allemand.

Dans l'autre rencontre du groupe, la France et l'Italie se disputeront la tête à San Siro. Les Bleus comptent trois points de retard et doivent donc battre les Italiens par au moins deux buts d'écart, mais Didier Deschamps et les siens voudront surtout laver l'affront subi au Parc des Princes (1-3).

> Israël - Belgique, c'est à suivre, en direct, dès 20h sur RTL club et RTL play.