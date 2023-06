Tedesco insatisfait du partage contre l'Autriche: "La première mi-temps était mauvaise"

Les Diables Rouges se sont contentés d'un match nul contre l'Autriche (1-1), dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2024, en l'absence de leur capitaine Kevin De Bruyne, de Jan Vertonghen, d'Amadou Onana et de Leandro Trossard. "Je ne suis pas satisfait de notre première mi-temps", a expliqué le sélectionneur Domenico Tedesco en conférence de presse.

"C'était un match difficile, avec beaucoup d'intensité. La différence, c'est que l'Autriche a réussi à mettre cette intensité sur le terrain dès la première minute, et nous seulement après une demi-heure. Je ne suis donc pas satisfait de notre première mi-temps", a analysé Tedesco.

"Nous devons oser nous lancer à fond dès le début. Nous savions que l'Autriche était forte. Nous ne cherchons donc pas d'excuses. Petit à petit, nous nous sommes améliorés en première mi-temps et après la pause, nous avons vu les vrais Diables Rouges, avec beaucoup de volonté de gagner et d'occasions de l'emporter. Au final, cela ne s'est pas produit et il faut se satisfaire de ce match nul, sachant que nous étions menés 0-1".