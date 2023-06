"Une sélection difficile", pour Tedesco, qui crée plusieurs surprises

Domenico Tedesco a créé la surprise avec sa sélection de 24 joueurs pour les matchs de qualification à l'Euro 2024 contre l'Autriche (17 juin) et en Estonie (20 juin). Si la présence de Mike Trésor (Genk), élu lundi Joueur de la saison dans le championnat de Belgique, était attendue, celles d'Arnaud Bodart (Standard), Ameen Al-Dakhil (Burnley) et d'Olivier Deman (Cercle Bruges) l'étaient beaucoup moins.

"C'était une sélection difficile, car il y a un Euro espoirs auquel nous tenons et que la fin de saison est toujours spéciale", a indiqué Tedesco en conférence de presse mardi, à Tubize. "Al-Dakhil a disputé une excellente saison à Burnley. Il présente un bon profil et je veux le connaître. Deman a joué un grand rôle dans la meilleure saison de l'histoire du Cercle Bruges. Il évolue à une position intéressante." Tous deux figuraient dans la sélection provisoire de Jacky Mathijssen en vue de l'Euro espoirs et devraient donc être remplacés, le premier match des U21 étant programmé le 21 juin.

En ce qui concerne Trésor, "une place était ouverte à ce poste car Leandro Trossard doit subir une petite opération, qui n'a rien à voir avec le football", a expliqué Tedesco. "Trésor a vécu une saison fantastique, il a battu le record d'assists en championnat. Il mérite d'être appelé."