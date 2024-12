Coup de tonnerre chez les Diables Rouges: Michel Preud'homme aurait été contacté pour remplacer Domenico Tedesco

Pour Marc Delire, Michel Preud'homme serait le candidat idéal pour ce poste. "Je suis persuadé que ça va lui manquer et qu'il ne peut pas passer à côté de ce poste", pense notre journaliste avant de poursuivre, "il a goûté à un bonheur, au calme, c'est quelqu'un de très stressé et il est passé d'un stress négatif à un stress positif. C'est un Belge, et avec Vincent Mannaert, ils se connaissent bien, ils connaissent les qualités et les défauts de l'autre".

Depuis son départ du Standard en 2020, Michel Preud'homme a fait un pas de côté et vit sur les Îles Canaries, en Espagne, où il profite de sa retraite, dont il va bientôt sortir? Affaire à suivre.