Rien ne bouge chez les Diables Rouges: l'Union belge calme le jeu après la rumeur autour de Michel Preud'homme

L'Union belge n'a encore pris aucune décision sur le futur de Domenico Tedesco. La fédération se donne le temps de la réflexion et ne changera rien en 2024, selon le Nieuwsblad.

Michel Preud'homme n'est pas encore le sélectionneur des Diables Rouges. Que du contraire. Le journal flamand Het Nieuwsblad annonce même ce matin que l'Union belge n'a pas encore réellement tranché sur le futur de son sélectionneur, Domenico Tedesco.

La fédération, Vincent Mannaert en tête, aimerait prendre le temps de la réflexion. Rappelons qu'aucun match n'est prévu avant le mois de mars et des barrages de Ligue des Nations contre l'Ukraine. Le journal annonce même qu'aucune décision ne sera prise en 2024. Le nouveau directeur technique est en train de consulter tout le monde et la décision sera prise plus tard.