A dix, l'Atletico surgit en fin de match au Celta Vigos'impose

Bien que réduit à dix suite à l'expulsion de Stefan Savic (70e), l'Atletico Madrid est allé s'imposer 0-1 au Celta Vigo. L'unique but de la rencontre de la 21e journée a été inscrit par Memphis Depay (89e). Chez les Colchoneros, Yannick Carrasco est monté au jeu à la 46e minute et Axel Witsel 20 minutes plus tard. Les Matelassiers conservent leur quatrième place (38 points) tandis que le Celta descend au 14e rang (23 points).

En Allemagne, le Hertha Berlin a réussi une bonne opération dans la lutte pour le maintien en battant 4-1 Mönchengladbach, qui a ouvert la marque par Nico Elvedi (17e, 0-1). Jessic Ngankam (30e, 1-1) et Marton Dardai (52e, 2-1) avaient porté les visités au commandement lorsque Dodi Lukebakio est monté au jeu (65e). Après que Derry Scherhant a inscrit son premier but (90e+1, 3-1). Lukebakio a encore alourdi le score sur penalty (90e+7, 4-1). Après 20 journées, le Hertha est 16e et barragiste (17 points) et Mönchengladbach recule en 10e position (26 points).