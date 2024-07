En préparation, Anderlecht bat Wolfsburg, l'Antwerp défait par les Francs Borains

Le Sporting d'Anderlecht s'est imposé samedi en match de préparation face aux Allemands de Wolfsburg (2-1) au Lotto Park. Après un but de Mohamed Amoura (14e), fraîchement arrivé de l'Union Saint-Gilloise, Kasper Dolberg (67e) et Nilson Angulo (68e) ont permis aux Mauves de s'imposer lors de leur fanday.

Anderlecht a cependant vu son ailier Francis Amuzu sortir sur blessure en seconde période.

Plus tôt samedi, l'Antwerp s'est incliné 2-3 à Anvers face aux Francs Borains, pensionnaires de Challenger Pro League, dans un match où les Hennuyers menaient 0-3 à l'heure de jeu. Le Great Old disputera cependant un second match amical à 18h30 contre Parme à l'occasion de son fanday.