Eric Deflandre, adjoint au RFC Liège, écope de quatre matchs de suspension

Le Comité disciplinaire pour le football professionnel a infligé respectivement quatre et trois matchs de suspension à Eric Deflandre (RFC Liège) et Sam De Grand (Lommel). Le premier, entraineur adjoint de Gaëtan Englebert au club liégeois, a montré l'écran de son ordinateur portable à un arbitre, tandis que le second a effectué un tacle dangereux par-derrière.