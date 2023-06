Erwin van de Looi s'attend à "un match serré contre une équipe forte dans son ensemble"

"Ils ont fait forte impression en qualifications", a reconnu Van de Looi. "La Belgique a fait redescendre des joueurs de l'équipe A. Ce sont des choix qui ont été faits. Nous les avons affrontés en septembre, et c'était serré (1-2 pour les Pays-Bas, ndlr). Ce seront deux équipes différentes demain, mais ce sera encore très serré. La forme du jour fera la différence."

Van de Looi estime que la Belgique est "forte dans son ensemble." "Bien sûr, ils ont Openda et De Ketelaere, mais aussi d'autres joueurs qui jouent à un haut niveau depuis longtemps", a indiqué le sélectionneur néerlandais. "Donc bien sûr, nous avons du respect pour la Belgique, tous comme nous en avons pour le Portugal et la Géorgie, nos adversaires suivants, mais nous devons nous concentrer sur nous-mêmes et faire bien les choses."