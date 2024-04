Feyenoord confie la responsabilité de son académie à un Belge de 29 ans

Jacobs arrive en provenance des Rangers FC, le club écossais dirigé par Philippe Clement. Il avait occupé différentes fonctions au fil des ans au sein des Rangers, dont celles de directeur de l'Académie, son dernier poste. Il avait aussi travaillé au KV Malines (entraîneur technique) et à l'Antwerp (responsable du développement).

"Si un grand club comme Feyenoord te sollicite, c'est non seulement un compliment, mais aussi une opportunité formidable", a déclaré Jacobs sur le site de Feyenoord. "L'Académie de Feyenoord est une académie avec un bilan excellent et des installations magnifiques. J'aurai l'honneur, avec tous les entraîneurs et le staff d'amener l'académie, qui a déjà produit de nombreux grands talents, au niveau supérieur afin d'être le trait d'union et la pierre angulaire de l'équipe première. C'est un beau défi que j'attends avec impatience."