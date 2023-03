Anderlecht bat le Cercle avec un doublé de Slimani et revient à 1 point de la 8e place

Anderlecht a battu le Cercle Bruges 2-0 dimanche, en clôture de la 29e journée du championnat de Belgique de football grâce à un doublé d'Islam Slimani (9e et 85e). Anderlecht revient ainsi à un point de son adversaire du jour dans la course au top-8.

Anderlecht ouvrait le score dès la 9e minute grâce à une tête de Slimani, posté au premier poteau sur un corner de la gauche.

Les Mauve et Blanc se heurtaient à un excellent Warleson en première période. Le gardien brugeois s'interposait à deux reprises sur des tirs d'Anders Dreyer (4e et 30e) puis repoussait coup sur coup une frappe du Danois et la reprise de Slimani à la récupération (31e).

Warleson gagnait un nouveau duel avec Slimani en début de seconde période (53e). Le Cercle passait tout près de l'égalisation à la 73e minute lorsque Bart Verbruggen ne maitrisait pas un missile lointain de Jesper Daland, Kevin Denkey récupérait dans le petit rectangle, mais envoyait le ballon sur le poteau.

Passée cette frayeur, Slimani doublait la mise après avoir récupéré un ballon dans le rectangle sur les suites d'un coup franc excentré (85e).