Hugo Cuypers désormais aussi meilleur buteur de La Gantoise sur la scène européenne

Hugo Cuypers devient ainsi, comme Kalifa Coulibaly, le meilleur buteur des Buffalos sur la scène européenne avec douze réalisations. "C'est chouette, mais je pense surtout à la qualification", a confié Cuypers. "Nous nous sommes mis en très bonne position en ne laissant jamais notre adversaire rentrer dans le match. On a mis un 5e but en plus en deuxième mi-temps. Il faut à présent finir le travail en Pologne jeudi prochain."