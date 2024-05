Ibrahima Bangoura prolonge au Racing Genk jusqu'en 2028

En janvier, Bangoura a rejoint le noyau A. Il a effectué ses débuts lors de la cinquième journée des Champions' playoffs sur le terrain du Club Bruges (défaite 4-0) et a ensuite eu droit à deux autres remplacements.

"J'ai prolongé mon contrat parce que je me sens bien à Genk. Ils ont une grande confiance en moi et je sens que ma progression se passe bien au sein du club", a déclaré Bangoura. "J'ai eu une bonne période avec Jong Genk. La saison prochaine, je veux franchir une nouvelle étape et confirmer avec l'équipe première."