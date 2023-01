Jupiler Pro League : Vakoun Bayo revient à Charleroi

(Belga) Vakoun Bayo revient à Charleroi. L'attaquant ivoirien est prêté aux Zèbres pour six mois sans option d'achat par Watford (D2 anglaise), a indiqué le club carolo lundi.

Bayo était arrivé à Charleroi en janvier 2022 en prêt avec option d'achat en provenance de La Gantoise. Les Zèbres l'avaient transféré définitivement en mai 2022 et l'avaient vendu à Watford deux mois plus tard. Il s'était engagé pour cinq ans avec les Hornets. En Angleterre, il a disputé un total de 24 matchs, pour quatre buts et une passe décisive. Lors de son premier passage au Mambourg, Vakoun Bayo avait inscrit 11 buts et donné deux assists en 16 matchs. Avant son passage en Belgique, Bayo avait transité par le Stade d'Abidjan, l'Etoile Sportive du Sahel en Tunisie, le DAC en Slovaquie, le Celtic en Écosse et Toulouse en France. (Belga)