La Pro League lance sa campagne "Football for All", pour la cinquième fois

La Pro League, l'instance du football professionnel belge, a lancé jeudi la cinquième édition de sa campagne Football for All. Les brassards de capitaine des équipes de Jupiler Pro League et Challenger Pro League ainsi que les drapeaux des poteaux de corner porteront les couleurs du drapeau arc-en-ciel de la communauté LGBTQI+.



Avec cette campagne, la Pro League veut confirmer "son engagement en faveur d'un monde d'un football ouvert et diversifié". Depuis l'année dernière, l'instance a également instauré un groupe de travail composé de joueurs, supporters et experts "qui apportent leur contribution sur les petites et grandes mesures que la Pro League peut prendre en collaboration avec les clubs pour créer un environnement respectueux de la communauté LGBTQI".