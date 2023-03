La Pro League souhaite tester une utilisation contrôlée du matériel pyrotechnique

Plus précisément, la proposition vise à autoriser l'utilisation de matériel pyrotechnique avant les rencontres pour créer de l'ambiance. "L'objectif est également que les engins pyrotechniques soient allumés dans des zones désignées", a expliqué Lorin Parys, le CEO de la Pro League. "Ce sont des adultes, des supporters, qui ont été formés par les pompiers et toujours en concertation avec la police et les pompiers" Les grosses bombes fumigènes ou les fusées sont exclus de cette proposition.

La Pro League a déjà pris contact à ce sujet avec les associations de supporters classiques et les groupes Ultras de quelques clubs. "En tant que Pro League, nous visons le début de la saison prochaine pour démarrer le projet pilote", a ajouté Parys. "Certains clubs nous ont déjà fait savoir qu'ils étaient prêts à accueillir ces tests." Toutefois, cela ne pourra démarrer qu'avec l'accord du ministère de l'Intérieur.