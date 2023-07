L'Antwerp s'offre les services du Nigérian Chidera Ejuke, arrivé libre du CSKA Moscou

Chidera Ejuke a signé un contrat d'un an auprès de l'Antwerp, a annoncé le club anversois dimanche. Le Nigérian, qui appartenait au CSKA Moscou et avait été prêté au Hertha Berlin la saison dernière, arrive libre grâce à une clause d'exception de la FIFA qui permet aux joueurs actifs en Russie de quitter leur club.

Ejuke, arrivé du Nigéria vers Valerenga en Norvège en 2017, avait ensuite rejoint Heerenveen aux Pays-Bas en 2019, d'où le CSKA l'avait engagé un an plus tard pour une somme évaluée à 11,5 millions d'euros. Le joueur offensif a marqué 10 buts et offert 8 assists en 65 matches sous le maillot moscovite. Prêté au Hertha la saison dernière, il a signé 21 apparitions pour 3 passes décisives.

International à 8 reprises, Chidera Ejuke (25 ans) peut jouer à plusieurs postes offensifs, dans l'axe comme sur l'aile.