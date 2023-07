Le Standard bat le Fortuna Sittard, le RWDM s'incline face au Hertha Berlin

Le Standard a décroché une victoire par le plus petit écart face au Fortuna Sittard (1-0) lors d'un match amical de pré-saison se déroulant à huis clos samedi après-midi. Après un premier avertissement signé Balikwisha qui trouvait la barre, les Liégeois ouvraient la marque à la 55e minute sur un coup franc pleine lucarne signé Donnum. Le Standard était proche de 2-0 en fin de match mais le but de Renaud Emond était annulé pour une position de hors-jeu.

Pour ce match, Carl Hoefkens a titularisé plusieurs nouvelles recrues : Isaac Price, Aiden O'Neill, Romaine Mundle et Zinho Vanheusden. Hayao Kawabe, lui, est monté en cours de jeu parmi les multiples changements effectués par le coach liégeois et a disputé ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs.

À domicile, le RWDM a chuté face au Hertha Berlin (1-2). Menés au score après dix minutes, les Bruxellois ont vite réagi en égalisant au quart d'heure de jeu via Niklo Dailly. Cependant, les Allemands ont repris l'avantage au score quelques minutes plus tard et n'ont jamais été rejoints une deuxième fois.