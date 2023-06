L'Union belge renouvelle une partie de son CA avec les arrivées de Vandenhaute et Lagast

Après la Pro League, le Conseil d'administration de l'Union belge de football (URBSFA) modifie une partie de sa composition : Michael Verschueren (Anderlecht) et Peter Willems (OH Louvain) cèderont leur place jeudi à Wouter Vandenhaute (Anderlecht) et Frank Lagast (KV Malines) à l'issue de l'assemblée générale. L'URBSFA a confirmé à Belga l'information parue dans Het Nieuwsblad ce mercredi.