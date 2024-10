Pas de changement à prévoir: Anderlecht confirme David Hubert dans sa fonction d'entraîneur

Le RSC Anderlecht a confirmé David Hubert dans ses fonctions d'entraîneur principal, jeudi matin. Le Sporting anderlechtois avait remercié le Danois Brian Riemer le 19 septembre et Hubert, qui était le coach des U18, avait été appelé à assurer la fonction à titre intérimaire.

"Avec David, les Mauves optent pour un entraîneur jeune et moderne, qui incarne l'ADN du RSCA", souligne le club de Jupiler Pro League dans son annonce. Il a coaché cinq rencontres avec un bilan de deux victoires en Europa League (2-1 contre Ferencvaros et 1-2 à la Real Sociedad) et de deux partages (0-0 contre Charleroi, et 1-1 à Dender) et une victoire (3-0 face au Standard) en championnat.