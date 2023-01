Selim Amallah quitte le Standard pour rejoindre Valladolid

(Belga) Selim Amallah quitte le Standard pour le club espagnol de Valladolid. L'international marocain a signé un contrat jusqu'au 30 juin 2027, a annoncé le pensionnaire de Liga mardi.

Passé par les centres de formation d'Anderlecht et de Mons, Amallah, 26 ans, a fait ses débuts professionnels avec Mouscron en 2015. Après un prêt d'une saison à Tubize (2016-2017), il est revenu à Mouscron avant de rejoindre le Standard en 2019. Au total, l'international marocain a joué 97 rencontres pour les 'Rouches', compilant 31 buts et 11 assists. Cette saison, il a joué 9 matches pour le Standard, avec 4 buts et 1 assist au compteur, avant d'être renvoyé dans le noyau B à cause de désaccords sur la prolongation de son contrat. Amallah compte 31 caps (4 buts) avec l'équipe nationale marocaine avec qui il a terminé à la 4e place lors de la dernière Coupe du monde. Valladolid, dont l'actionnaire majoritaire et président, est l'ancien joueur brésilien Ronaldo, occupe la 17e place de la Liga avec 1 point d'avance sur le premier relégable, Cadix. (Belga)