Simon Mignolet: "Je veux continuer ma carrière le plus longtemps possible"

Simon Mignolet est revenu mardi sur sa décision, annoncée lundi soir, de mettre un terme à sa carrière en équipe nationale. "Ce n'est pas qu'un choix familial. J'ai eu 35 ans la semaine passée et je suis sous contrat au Club de Bruges jusqu'en 2026. Je veux continuer ma carrière le plus longtemps possible et je pourrai prendre du repos pendant les trêves internationales", a déclaré le gardien de but du FC Bruges à Belga.