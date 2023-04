Tous les clubs pros ont leur licence, les Francs Borains et l'Olympic Charleroi recalés

La commission des licences de la Fédération belge de football (URBSFA) a annoncé mercredi que tous les clubs professionnels actuels ont reçu une nouvelle licence pour la saison 2023/24. Le Club Bruges, Charleroi et Genk sont les meilleurs élèves de la classe et ne devraient plus être suivis en cours de saison. Les Francs Borains et l'Olympic Charleroi, qui évoluent en Nationale 1, n'auront pas accès pour le moment à la 1B, en cas de promotion.