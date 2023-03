Un OHL-Anderlecht décisif pour le top 8 au programme de la 30e journée

La rencontre entre Oud-Heverlee Louvain et Anderlecht, deux équipes à la lutte pour le top 8, dimanche à 16h00 sera la principale affiche de la 30e journée de Jupiler Pro League.

Samedi, la journée débutera par le court déplacement du Club Bruges à Courtrai (16h00). Les Brugeois ont retrouvé de la confiance en faisant tomber le Standard dimanche dernier mais devront se méfier de leur déplacement chez les 'Kerels' qui luttent pour leur maintien. À 18h15, Seraing se rend à Saint-Trond et Ostende accueille Westerlo.

À 16h00, OHL et Anderlecht se livreront un duel décisif pour le top 8. Les Louvanistes surfent sur un vague positive avec un récent 7 sur 9 tandis que les Bruxellois devront avoir digéré leur déplacement à Villarreal jeudi soir.

Le duel entre l'Antwerp et Charleroi lancera lui la journée de dimanche à 13h30. Les Carolos voudront se remettre de leur défaite face à Oud-Heverlee Louvain pour entretenir leur rêve de top 8. Les Anversois devront eux s'imposer pour rester au contact de Genk et l'Union.

En soirée (20h45), le Standard tentera lui de reprendre sa marche en avant lors de la réception de Zulte Waregem. Battus à Bruges dimanche, les 'Rouches' peuvent encore rêver du top 4 à condition de battre une équipe flandrienne mal en point après une défaite 2-6 contre La Gantoise et le limogeage de Mbaye Leye.

La 30e journée se terminera par les duels entre l'Union et Malines à 18h30 et La Gantoise et Eupen à 19h15.