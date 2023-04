Zulte Waregem entretient l'espoir en corrigeant Eupen dans le duel de la zone rouge

Zulte Waregem a remporté une victoire indispensable sur le terrain d'Eupen (1-5), samedi, à l'occasion de la 33e et avant-dernière journée de championnat de Belgique. Ce résultat permet au Essevee, qui devait à tout prix gagner pour conserver une chance de se maintenir, d'entretenir l'espoir bien qu'il n'ait plus son sort entre ses mains.

Seraing d'ores et déjà relégué, il restait à Zulte Waregem, Ostende et Eupen à se disputer le maintien lors des deux dernières journées de championnat. Seul Eupen avait son sort entre les mains, 15e à l'entame de la 33e journée avec 28 points tandis qu'Ostende et Zulte n'en comptaient que 24, aux 16e et 17e places. Le Essevee n'avait donc pas d'autre option que la victoire au Kehrweg pour espérer quitter le trio de bas de classement à l'issue de la saison.

Dès l'entame, Fila a rassuré en reprenant victorieusement un coup franc botté par Vormer (0-1, 5e). Le passeur a remis le couvert en trouvant Ndour en deuxième zone, lequel a remis à Gano qui a conclu (0-2, 28e), puis converti un nouveau coup franc de Vormer d'un enchaînement à l'entrée des six mètres (0-3, 39e) avant de se fendre d'un triplé, servi par nul autre que Vormer à l'entrée du but (0-4, 45e+2). Prevljak a marqué dès l'entame (1-4, 46e), mais Eupen n'a su poursuivre sur sa lancée. Au contraire, Vormer, après trois passes décisives, a crucifié les Pandas en fin de rencontre (1-5, 79e).