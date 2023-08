Angleterre: Manchester City et Haaland, comme d'habitude

Le champion en titre Manchester City a réussi sa rentrée des classes en Premier League, vendredi chez le promu Burnley (3-0) avec un doublé de l'insatiable Erling Haaland, un succès terni par la sortie sur blessure de Kevin De Bruyne.

Les Citizens et leur attaquant norvégien de 23 ans n'ont pas perdu leurs bonnes habitudes, dans l'hostile Turf Moor plein à ras bord, avec une possession écrasante et les occasions les plus saignantes.