Angleterre: reprise gagnante pour Arsenal, non sans frissons

Devant leur public, les Gunners ont longtemps survolé les débats, convertissant leur domination par Eddie Nketiah (26e) et Bukayo Saka (32e), avant les frissons d'une fin de match pimentée par la réduction du score de Taiwo Awoniyi (82e).

"On a ultra dominé cet après-midi, mais quand on a eu l'occasion de tuer le match on ne l'a pas fait", a résumé l'entraîneur Mikel Arteta, se montrant "dans l'ensemble très heureux" de la partition fournie par ses joueurs.

Son équipe a assuré l'essentiel au lendemain de la victoire 3-0, chez le promu Burnley, du champion en titre Manchester City, qu'elle a battu le week-end dernier aux tirs au but durant le Community Shield.

Le point noir concerne la sortie sur blessure, en début de seconde période (50e), de l'arrière gauche néerlandais Jurriën Timber, un des renforts de l'été, blessé visiblement au genou droit sur un repli défensif.