C4/Sheriff Tiraspol-Nice: déplacement particulier pour Aiglons ambitieux

"C'est un challenge très important pour le club et même pour la France", a précisé, mercredi en conférence, l'entraîneur niçois pour qui Tiraspol a "beaucoup de talent offensif". "C'est une équipe qui va vite, assez puissante, costaude dans les duels et performante, même à l'extérieur, a-t-il analysé. La double confrontation sera très disputée."

Didier Digard et ses joueurs savent que l'adversaire, reversé de la Ligue Europa en tant que 3e de sa poule derrière les Anglais de Manchester United et les Espagnols la Real Sociedad, sera coriace.

Sans certains de ses joueurs majeurs blessés (Ramsey, Diop, Pépé et Mendy) ou non qualifié (Barkley), Digard appréhende la rencontre autrement qu'un match de L1, où il est invaincu depuis sa prise de fonction (six victoires et trois nuls).

"Cela se prépare forcément différemment, car c'est à élimination directe, lâche-t-il. On n'a pas douze journées, ensuite, pour trouver la solution. Là, il faut la trouver très rapidement et être très réactifs."

Après le nul à domicile contre Auxerre (1-1) vendredi, il a dû "laver les têtes" pour garder la dynamique actuelle, mais aussi pour impliquer l'effectif afin de ne pas faillir lors du deuxième déplacement de la semaine, à Nantes, dimanche.

"Il va falloir être très attentifs", relève Digard, qui entend poursuivre son parcours européen sans pour autant abandonner tout espoir en championnat (7e).