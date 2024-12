Les doutes relancés: Youssoufa Moukoko n'aurait pas 20, mais... 24 ans selon la presse allemande

L'âge de Youssoufa Moukoko fait couler beaucoup d'encre depuis quelques années et ce ne sont pas les dernières révélations de la presse allemande qui vont mettre un terme aux plus sceptiques. Le quotidien "Bild" et un documentaire annoncent que le joueur serait en fait âgé de 24 ans, soit 4 années de plus que l'âge inscrit sur les documents officiels de l'attaquant.

Longtemps annoncé comme le futur phénomène du monde du football après avoir battu plusieurs records de précocité (il est notamment le plus jeune buteur de Bundesliga, à 16 ans et 28 jours), Youssoufa Moukoko serait en réalité quatre ans plus vieux que ce qu'indique sa carte d'identité.

Officiellement, Moukoko est né le 20 novembre 2004, à Yaoundé, au Cameroun, mais selon celui qui était présenté comme son père biologique, l'attaquant serait plus âgé. "Youssoufa Moukoko n'est pas mon fils biologique, ni celui de mon épouse. Il n'est pas non plus né le 20 novembre 2004. Youssoufa a obtenu un faux acte de naissance, il est en réalité né le 19 juillet 2000. Nous l'avons rajeuni de quatre ans. Je lui ai obtenu un faux acte de naissance. Je suis ensuite allé à l'ambassade pour lui obtenir un passeport et je l'ai emmené en Allemagne en tant que mon fils", a déclaré Joseph Moukoko dans un documentaire de la chaîne allemande "ProSieben".

À lire aussi Sa cheville a complètement tourné: la terrible blessure d'un joueur de Dortmund contre le Barça

Toujours selon le "Bild", Joseph Moukoko a été employé par Dortmund en tant qu'analyste vidéo et scout et aurait touché en 10.000 et 20.000 euros par mois tandis que l'épouse de ce dernier était employée par 'Evonik', l'un des sponsors du club. "Ma femme était employée par une agence travaillant pour Evonik, le sponsor du BVB, et moi directement par le BVB. Nous avons ainsi reçu de l'argent tous les mois. Nous n'avons pas travaillé. Nous avons reçu l'argent comme ça", explique Joseph Moukoko.

Dortmund répond

"Dans le cas de Youssoufa Moukoko, les parents biologiques résultent de documents d'identité officiels et d'actes de naissance délivrés par une autorité allemande", a réagi Sascha Fligge, directeur de la communication au BVB. "Ces documents sont toujours valables aujourd'hui et constituent la base des autorisations et des permis de jouer pour les clubs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, et en plus, bien sûr, pour les équipes de sélection de la fédération comme l'équipe nationale allemande des moins de 21 ans", a-t-il poursuivi dans des propos relayés par Bild.

De nouvelles révélations qui ne vont pas mettre un terme à tous les doutes autour de l'âge du joueur.