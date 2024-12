"C'est qui ce type ?": le clash étonnant entre Cristiano Ronaldo et un de ses anciens coéquipiers

S’il a salué le talent et l’éthique de travail du Portugais, il n’a pas manqué de critiquer sa mentalité. "Ronaldo était incroyablement égoïste. Si nous gagnions 6-0 et qu’il ne marquait pas, il n’était pas content. Par contre, quand on perdait, mais qu’il avait marqué deux fois, alors tout allait bien !".

Cette déclaration n’a pas laissé CR7 indifférent. Fidèle à son style, le quintuple Ballon d’Or a répondu sur les réseaux sociaux avec une pique cinglante. "Mais c'est qui ce type ?", a-t-il écrit. Ensemble, Cristiano Ronaldo et Rafael van der Vaart ont disputé 21 matchs sous le maillot madrilène.

Visiblement, chacun en garde des souvenirs différents.