"Effroyable incident" à Amsterdam: des supporters de foot israéliens agressés, Netanyahu envoie des avions de secours

Des heurts ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi à Amsterdam à la suite d'un match de Ligue Europa entre l'Ajax et le Maccabi Tel-Aviv, Israël dénonçant des violences "effroyables" contre ses supporters et envoyant des avions pour leur porter assistance.

Les autorités israéliennes ont réagi très vivement, le Premier ministre, Benjamin Netanyahu, disant considérer "l'effroyable incident avec la plus grande gravité" et "exiger (des autorités néerlandaises) d'agir vigoureusement et rapidement contre les émeutiers".

"Les images difficiles de l'agression contre nos citoyens à Amsterdam ne seront pas ignorées", a-t-il assuré.

Il a annoncé l'"envoi immédiat de deux avions de secours" pour porter assistance aux supporters israéliens, tandis que l'armée israélienne a indiqué de son côté préparer "une mission de secours" comprenant un avion cargo ainsi que des équipes médicales.

Contacté par l'AFP, le ministère néerlandais de l'Intérieur n'a pas commenté ces violences, qui ont eu lieu dans la nuit dans le centre d'Amsterdam, à la suite du match opposant l'Ajax et le Maccabi Tel-Aviv et remporté par le club néerlandais (5-0).