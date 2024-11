Sur le fil: en toute fin de rencontre, Anderlecht craque et concède le nul face aux Lettons du RFS Riga

Anderlecht a perdu ses premiers points en concédant le partage 1-1 au Rigas Futbola Skola (RFS) dans le cadre de la 4e journée de l'Europa League, jeudi à Riga en Lettonie. Anderlecht, qui avait ouvert la marque par Mario Stroeykens (85e), se retrouve en 5e position avec 10 points comme l'Ajax (2e), Galatasaray (3e), Francfort (4e) et Bilbao (6e). La Lazio est seul leader (12). L'autogoal de N'Diaye (90e+6) a offert un deuxième point au RFS (32e).

Le RFS a débuté la rencontre l'esprit libéré et pensait avoir signé un bon coup quand un but de Janis Savaļnieks a été annulé pour hors-jeu (5e). Après avoir entamé le duel sans grand élan, les Anderlechtois ont eu plus d'emprise sur le jeu sans représenter une menace concrète jusqu'à ce qu'un but de Kasper Dolberg ne soit annulé pour une faute préalable du Danois (21e).