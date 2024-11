Europa League: l'Union arrache un point important face à l'AS Roma

En partageant 1-1 grâce à un but de Kevin Mac Allister (77e) avec l'AS Rome lors de la 4e journée de l'Europa League, jeudi au Stade Roi Baudouin, l'Union a inscrit son 2e point au classement. Les Giallorossi, qui ont ouvert la marque par Gianluca Mancini (62e), en possèdent 5 et figurent temporairement dans le top 24.

Sébastien Pocognoli a réservé une surprise en titularisant Ross Sykes et non Rasmussen. Avec Christian Burgess, Koki Machida et Mac Allister, le coach unioniste a aligné quatre défenseurs centraux. Ivan Juric a préféré Bryan Cristante à Mats Hummels pour remplacer Evan Ndicka dans l'axe de la défense.

Le coach croate a aligné Stephan El Shaarawy à la place de Nicola Zalewski sur le flanc gauche et Eldor Shomurodov pour Artem Dovbyk en pointe. Si les deux équipes ont jusqu'à présent piétiné, tant en championnat qu'en Coupe d'Europe, l'Union s'est montrée plus entreprenante avec des occasions pour Anan Khalaili (1re),et Sykes (16e).