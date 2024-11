Il est toujours bien là: Dries Mertens offre deux passes décisives lors de la victoire de Galatasaray face à Tottenham

Il y avait des joueurs belges en action hier en Europa et Conference League.

Michy Batshuayi est monté au jeu (85e) alors que le score était acquis. Yunus Akgun a ouvert la marque (6e, 1-0) et Lankshear a égalisé (19e, 1-1). Puis, Mertens a servi un doublé à Victor Osimhen (31e, 39e). En infériorité numérique, les Spurs ont réduit l'écart par Dominic Solanke (69e, 3-2). Au classement, le Gala (10 points) et Tottenham (9 points) figurent dans le top 8.

En Europa league, Galatasaray s'est imposé 3-2 face à Tottenham, réduit à dix suite à l'exclusion de Will Lankshear par l'arbitre belge Lawrence Visser (60e). Titulaire, Dries Mertens est sorti à la 73e après avoir distillé deux assists.

Ailleurs en Europe

Arthur Theate a joué tout le match lors du succès 1-0 de Francfort sur le Slavia Prague avec un but d'Omar Marmoush (53e). Au classement, le Gala et Francfort (10 points) et Tottenham (9 points) figurent dans le top 8. Le Slavia possède 4 points.

Les Rangers de Philippe Clement et de Nicolas Rasquin, qui a joué les 90 minutes, ont partagé l'enjeu 1-1 en déplacement à l'Olympiacos. Le club du Pirée a pris les commandes par El Kaabi (57e, 1-0) et Cyriel Dessers a égalisé pour les Gers (64e, 1-1). Les deux équipes comptent 7 points, les Écossais précèdent les Grecs. Twente, qui recevra l'Union Saint-Gilloise dans trois semaines, a arraché un partage 2-2 à Nice. Alec Van Hoorenbeeck a joué l'intégralité de la rencontre avec l'équipe d'Enschede, qui compte 3 points après autant de partages.

À l'Arena Nationala de Bucarest, William Baeten est monté au jeu (90e) alors que le FCSB avait déjà assuré sa troisième victoire 2-0 face à Midtjylland (7 points, 12e). La formation roumaine possède 9 points.