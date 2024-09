"Ils en ont un peu marre": Neymar, absent depuis un an, fait polémique en Arabie Saoudite

Le retour de Neymar se précise, mais il n'est pas pour tout de suite. Le 18 octobre 2023, le Brésilien était victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, lors d'un match avec son équipe nationale. Le verdict médical était implacable et la superstar s'est soudainement retrouvée sur la touche, pour de longs mois. Aujourd'hui, près d'un an plus tard, les choses vont mieux.

À lire aussi Des supporters belges chambrent Neymar après l'élimination du Brésil (vidéo)

Neymar a ainsi retrouvé ses équipiers à l'entraînement, comme le confirment des images diffusées par le club d'Al-Hilal sur les réseaux sociaux. Arrivé il y a un an, Neymar n'y a disputé que cinq rencontres avant de se blesser. Mais il ne reprendra pas tout de suite la compétition. Il faudra même encore attendre quelques mois. "Neymar est un joueur très important, pas seulement pour nous, mais aussi pour tout le championnat. Je ne veux toutefois pas donner de date précise pour son retour. On fera un nouveau point sur sa condition physique en janvier", a confirmé son entraîneur, Jorge Jesus, en conférence de presse.