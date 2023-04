"J'ai kidnappé Haaland": un fan de Sheffield dévoile une vidéo hilarante avant d'affronter Manchester City

Le fameux humour anglais. Samedi aura lieu la demi-finale de la Coupe d'Angleterre entre Manchester City et Sheffield United, depuis le stade de Wembley. S'il ne fait aucun doute que les Citizens sont favoris, le football n'est pas une science exacte et une surprise reste possible.

En attendant, certains fans de Sheffield assurent l'avant match avec une bonne dose de second degré. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir un supporter annoncer qu'il a "kidnappé" la star Erling Haaland, afin de faciliter le travail de son équipes.