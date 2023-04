L1: Lille stoppé par un sursaut inattendu d'Angers

Plus personne n'y croyait: en perdition sur le terrain et en-dehors, Angers s'est offert une victoire surprise sur Lille (1-0), pourtant en plein rush européen, samedi lors de la 30e journée de Ligue 1.

Sur un contre, Nabil Bentaleb a trouvé Adrien Hunou, qui n'a pas réussi à cadrer (56e). Puis Lucas Chevalier, peu sollicité jusqu'alors, a dû s'employer sur une une demi-volée de Bentaleb (65e) et une tête de Hunou (68e).

Et les Lillois ont commencé à bredouiller leurs derniers gestes, à l'image de David, lancé dans la profondeur et incapable de contrôler le ballon (68e), puis à reculer.

Jusqu'à cette improbable 84e minute: Hunou a hérité de la balle dans la surface, Chevalier a repoussé son tir à ras de terre mais Sabanovic a poussé la balle dans le but (1-0).

Une forte émotion pour le défenseur bosnien, très peu utilisé depuis son arrivée l'été dernier et entré en jeu moins d'un quart d'heure plus tôt, et pour les tribunes toujours plus clairsemées du stade Raymond Kopa.