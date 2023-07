L'Angleterre remporte l'Euro Espoirs contre l'Espagne au bout du suspens

Le héros des "Young Lions", le surnom des espoirs anglais, s'appelle James Trafford: le portier formé à Manchester City a repoussé un pénalty à la dernière minute du temps additionnel, conservant sa cage inviolée durant les six matches de la compétition.

La tâche s'annonçait pourtant ardue face à la "Rojita", meilleure attaque du tournoi (13 buts) et qui restait sur un festival offensif contre l'Ukraine en demi-finale (5-1).

Mais les jeunes Anglais ont été les plus dangereux dans un premier acte marqué par de nombreuses erreurs techniques de part et d'autre, et par un nombre important de fautes.

Emmené par le joueur de Newcastle Anthony Gordon, remuant sur le plan offensif, ils se sont procurés plusieurs occasions avant de trouver le poteau sur une tête du défenseur de Chelsea Levi Colwill (44e).