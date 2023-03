Ligue 1: l'OM doit une revanche au Vélodrome

L'OM a rebondi, mais son public n'a pas encore digéré: en s'imposant à Rennes la semaine dernière, l'équipe d'Igor Tudor a laissé derrière elle les douloureuses défaites subies à domicile face au Paris SG et Annecy, mais le Vélodrome attend désormais une victoire contre Strasbourg dimanche pour vraiment passer l'éponge. Comme Alexis Sanchez, qui avait parlé de "pire défaite de (sa) carrière", Ruslan Malinovskyi a assuré vendredi qu'il avait très mal vécu l'élimination contre Annecy, modeste 10e de Ligue 2, en quart de finale de la Coupe de France il y a 10 jours. "J'ai perdu deux finales de Coupe, en Italie avec l'Atalanta et en Belgique avec Genk. Ca a été deux défaites moins dures que celle d'Annecy. Ca a été très difficile, on a vécu deux jours très compliqués", a expliqué l'Ukrainien en conférence de presse. Mais le public marseillais, qui se voyait déjà en finale au Stade de France, prêt à fêter un trophée qu'il adore et qu'il attend depuis 1989, l'a sans doute plus mal vécu encore.

- "Coeur chaud, tête froide" - La colère était d'autant plus forte que si la saison marseillaise est pour l'instant satisfaisante, la plupart des vraies déceptions sont intervenues à domicile, avec des défaites contre Paris, Nice, Lens et Ajaccio en championnat, en plus de celles concédées face à Francfort et Tottenham en Ligue des champions.

La victoire ramenée de Rennes dimanche et les quatre points de marge repris sur Monaco et Lens en L1 ont certes permis d'apaiser en partie la déception du revers subi face aux Haut-Savoyards, trois jours après le passage de la tornade Mbappé à Marseille. Mais dimanche, devant un Vélodrome qui sera une fois de plus à guichets fermés, les Marseillais savent qu'ils doivent offrir à leurs supporters un succès convaincant pour vraiment se faire pardonner. "Tous les matches ici sont spéciaux et c'est toujours un spectacle. Mais après deux défaites, les gens attendent une réaction forte. On devra jouer contre Strasbourg avec le coeur chaud et la tête froide, avec une grande concentration", a confirmé Malinovskyi. "Tu ne peux pas plaisanter avec les tifosi, il ne faut pas leur manquer de respect. Il faut avoir la bonne attitude et on doit réagir fort. On a réussi à s'imposer à Rennes, avec une bonne réaction. On s'est bien préparés pour Strasbourg et on doit avoir cette même envie de gagner, cette même mentalité", a ajouté l'ancien joueur de l'Atalanta. - Souvenir de 2022 - Igor Tudor s'est de son côté montré plutôt sceptique sur l'idée de revanche. "Les joueurs ne pensent pas à ce genre de choses, match à domicile, match à l'extérieur... Ils ont toujours envie de donner le maximum. Quand vous jouez pour un club comme l'OM, chaque match est spécial", a-t-il jugé.

Mais le technicien croate a aussi reconnu que ce privilège s'accompagnait de quelques responsabilités. "Ce maillot a un poids parce qu'il y a ces supporters, ici et partout où on joue. C'est très beau, très stimulant. Mais ça peut aussi t'enlever quelque chose, te peser un peu. Mais je crois qu'il y a dans l'équipe assez de personnalité pour affronter ça et en faire quelque chose de positif", a-t-il expliqué. Pour affronter les Alsaciens dimanche, Tudor sera peut-être privé de Cengiz Under, fiévreux en fin de semaine, mais devrait avoir le renfort de Samuel Gigot, de retour de blessure. Les quelque 63.000 spectateurs du Vélodrome, eux, viendront avec leurs souvenirs. Les plus récents ne sont donc pas brillants mais la dernière visite strasbourgeoise à Marseille, en 2022, avait été mémorable: l'OM s'était imposé 4-0 dans une ambiance exceptionnelle et au bout d'un match fou qui lui avait offert, avec l'aide de Lens, la qualification in extremis pour la Ligue des champions au détriment de Monaco.